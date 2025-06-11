Мэрайя Кэри спровоцировала слух о пластической операции

Выступление 56-летней поп-дивы Мэрайи Кэри на церемонии BET Awards 9 июня 2025 года стало громким событием: она появилась на сцене в золотом мини-платье и исполнила один из главных хитов своей карьеры – It’s Like That, а также представила свежий трек с нового альбома Type Dangerous.

Однако публика и фанаты обсуждают не только музыку. Внешность Кэри, по мнению многих, сильно изменилась: стройная фигура, гладкая кожа, омолодившиеся черты лица – все это стало поводом для многочисленных предположений в соцсетях. Интернет буквально взорвался: одни предполагают резкое похудение и новый режим, другие – работу пластического хирурга.

Особенно активно поклонники обсуждают возможное вмешательство нью-йоркского специалиста Стивена Левайна – именно его имя в последнее время всплывает в разговорах о преображениях знаменитостей, включая Крис Дженнер и Линдси Лохан. Официальных комментариев певица не давала, но для многих ее новое лицо – не просто эффект макияжа или освещения.

Отметим, что за последние годы артистка пережила ряд утрат: смерть матери и сестры, а также расставание с миллиардером Джеймсом Пакером. После громкого развода с Ником Кэнноном, от которого у Мэрайи остались двое детей, певица старается меньше делиться деталями личной жизни.

Многие считают, что Мэрайя использовала момент для личного перезапуска. По мнению экспертов, на ее лице можно заметить признаки косметологических процедур: лифтинг, увеличение губ, возможно, применение филлеров и инъекций. Некоторые упоминают и модный среди звезд препарат, используемый для контроля веса.