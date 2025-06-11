Кэти Перри и Орландо Блум готовятся объявить о расставании

В звездной паре, некогда вызывавшей восхищение своей гармонией, наступил тревожный момент. Кэти Перри и Орландо Блум, одни из самых обсуждаемых знаменитостей Голливуда, по слухам, готовятся поставить точку в своих отношениях. Инсайдеры уверены: они решили дождаться окончания мирового тура певицы, прежде чем публично сообщить о разрыве.

С момента начала гастролей "Lifetimes" внимание к Перри усилилось не только из-за музыки. Каждый жест, каждое высказывание на сцене теперь рассматривается под увеличительным стеклом, особенно после эмоционального эпизода в Сиднее, где певица прервала выступление ради шоколадного печенья и неожиданно призналась, что песня, которую она поет, "о расставании". Такой поступок фанаты восприняли как завуалированный крик души.

Окружение звезд уверяет: проблемы в отношениях начались еще до старта тура. Неудачный прием нового альбома "143" и разногласия по поводу направления карьеры наложили отпечаток на семейную атмосферу. Близкие к паре источники говорят о "накопившемся напряжении", несмотря на прежние попытки сохранить союз с помощью психотерапии.

Добавляют масла в огонь и недавние перемещения Блума: он все чаще появляется на публике один, а недавний визит на кинофестиваль в Нью-Йорке без Кэти, но с их той-пуделем Бигги, только усилил сплетни.

Пара пережила расставание в 2017 году, но тогда им удалось найти путь друг к другу. Сейчас же, как утверждают источники, они приняли более окончательное решение, просто выбрав правильный момент для объявления.

Семилетняя история, начавшаяся на гламурной вечеринке "Золотого глобуса", кажется, подходит к финалу. Официальных заявлений пока не поступало, но если слухи подтвердятся, это станет ещё одной главой в летописи голливудских романов, где любовь часто сталкивается с реальностью публичной жизни.