Эксперт Макгроу высказался о возможном досрочном закрытии дела Пи Дидди

Судебный процесс против известного музыкального продюсера Шона Комбса (Пи Дидди), обвиняемого в организации преступного сообщества, торговле людьми и незаконной перевозке граждан с целью занятия проституцией, может завершиться досрочно. Такой прогноз сделал телеведущий и эксперт по судебным делам Фил Макгроу в интервью изданию Daily Mail. По его мнению, представленных улик недостаточно для того, чтобы вынести обвинительный вердикт, а потому судья может прекратить разбирательство еще до передачи дела на рассмотрение присяжными.

Макгроу подчеркнул, что хотя поведение обвиняемого вызывает отвращение и содержит признаки жестокого обращения, включая физическое и психологическое давление на близких, именно эти факты не являются основанием для уголовного осуждения.

"Комбс предстает перед судом не за то, что он морально отталкивающий человек или склонен к жестокому обращению, – заявил эксперт. – Его должны судить исключительно за те преступления, которые прямо указаны в обвинении: организацию преступной деятельности, принудительную перевозку людей и участие в секс-торговле".

Вместе с тем значительная часть показаний свидетелей была сосредоточена вокруг личной жизни музыканта и описания его доминирующего влияния на партнtров и сотрудников. В частности, особое внимание было уделено заявлениям экс-возлюбленной Дидди Кэсси Вентуры, которая заявила о многочисленных случаях психологического контроля и эмоционального истощения со стороны продюсера. Однако, как отметил Макгроу, её показания, несмотря на их эмоциональное воздействие, могут быть подвергнуты сомнению из-за сложных и противоречивых отношений между свидетельницей и обвиняемым.

Юрист также обратил внимание на юридическую специфику текущего процесса. Он напомнил, что для вынесения обвинительного приговора государственным обвинителям необходимо доказать каждую составляющую предъявленных обвинений без всяких сомнений. При этом достаточно всего одного члена жюри, который не согласится с выводами большинства, чтобы дело закончилось оправдательным решением. Это создает высокий порог для успешного завершения дела со стороны прокуратуры.

Эксперт добавил, что защита имеет все шансы потребовать так называемого "прямого вердикта", когда судья самостоятельно принимает решение о том, хватает ли собранных доказательств для продолжения процесса. Если суд признает, что доказательственная база не соответствует установленным требованиям, дело Пи Дидди будет закрыто до голосования присяжных. Хотя такой шаг редко используется в уголовных делах, в данном случае он может быть применен, особенно если судья посчитает, что обвинение строит свою позицию преимущественно на эмоциях, а не на юридически значимых фактах.