Ирина Шейк сделала на груди тату в честь Эмили Ратаковски

Ирину Шейк и Эмили Ратаковски связывает долгая дружба, за которую последнюю даже критиковали. Однако девушки продолжают появляться вместе на мероприятиях, вопреки стереотипу о том, что женской дружбы не существует, особенно в жестокой модельной индустрии.

На вечеринке в честь дня рождения Эмили были многие звездные приятели, в том числе и Ирина. 39-летняя модель выбрала для праздника подруги расслабленный образ и с удовольствием участвовала в активностях. Друзьям именинницы на входе в клуб предлагали сделали временные татуировки с прозвищем Ратаковски – Эмрата (Emrata). Шейк решила обзавестись надписью на груди.





Компания веселилась и танцевала до утра, а Эмили развлекала друзей своим знаменитым тверком. Кроме того, имениннице преподнесли торт в виде ягодиц в бикини – этакий реверанс в сторону идеальных форм Эмили и ее бренда купальников.





Судя по фотографиям в соцсетях Ратаковски, она и ее близкие отлично повеселились. Эмили поблагодарила всех, кто был с ней в день ее 34-летия:

"О Боже, это лучший день рождения в моей жизни. Я так благодарна за свою жизнь: за друзей, за окружение, и за веселье. Спасибо вам за всю вашу любовь".

