Музыкант Анны Седоковой и группы "Ленинград" Дмитрий Иванов впал в кому

Дмитрий Иванов, клавишник, известный сотрудничеством с Анной Седоковой, певицей МакSим и группой "Ленинград", пережил инсульт и с 29 апреля находится в коме. Сейчас артист лежит в отделении интенсивной терапии одной из московских клиник.

О случившемся сообщила его родная сестра, опубликовав обращение в социальных сетях. Семья просит всех, кто знает о рабочих планах Дмитрия на ближайшее время, связаться с организаторами мероприятий, чтобы избежать путаницы с отменами. В сообщении также отмечается, что сбор денежных средств не ведется, и просьба связана исключительно с информированием.





Иванов – признанный профессионал в музыкальной индустрии. Он выступал с Николаем Басковым, Стасом Михайловым, Стасом Пьехой и другими звездами. Кроме того, Дмитрий работал над музыкальным оформлением популярных проектов на телевидении, таких как "Точь-в-точь", "Фантастика" и "Три аккорда".

До недавнего времени Иванов выступал вместе с МакSим. В прошлом году, например, они дали концерт в Новом Уренгое. Также он входил в состав группы "Ленинград", но менее месяца назад объявил об окончании работы с коллективом и сообщил, что открыт новым музыкальным предложениям.

Сейчас его родные просят молиться за здоровье Дмитрия. Состояние музыканта оценивается как крайне тяжелое.