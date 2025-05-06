Бывший муж Кати Лель пропал без вести во Франции

Игорь Кузнецов, экс-супруг певицы Кати Лель и отец их дочери Эмилии, уже около месяца остается недоступным для связи. По имеющейся информации, мужчина находился на отдыхе на Лазурном берегу Франции, после чего бесследно исчез. Его последний выход на связь, как утверждают близкие, был в середине апреля.

После развода с артисткой в 2023 году, Кузнецов практически полностью исчез из публичного поля. Он не появлялся на мероприятиях, не давал комментариев, предпочитая уединенный образ жизни. Сообщается, что в апреле он отправился в Ниццу, где мог попасть в трагическую ситуацию – предположительно, он исчез во время купания в море. Однако официального подтверждения этой версии пока нет.

Семья Игоря, в том числе и сама Катя Лель, осведомлена о случившемся. Сестра певицы Ирина подтвердила, что о происшествии известно, но конкретной информации пока недостаточно: тело не найдено, поисковые мероприятия продолжаются, в том числе с привлечением водолазов. Слухи о возможной гибели мужчины пока остаются лишь догадками, и родные продолжают надеяться на благополучный исход.

Напомним, Катя и Игорь прожили вместе более 15 лет, узаконив отношения в 2008 году. Пара воспитывала дочь Эмилию, которая сейчас уже достигла возраста 16 лет. Несмотря на разрыв, расставание прошло без громких скандалов, как отмечала сама артистка, они остались в хороших отношениях. При этом одной из причин развода назывались проблемы мужчины с алкоголем и его неверность.