В Нью-Йорке начался суд над Пи Дидди

В Нью-Йорке стартовал судебный процесс над рэпером и продюсером Шоном Комбсом, более известным под сценическим именем Пи Дидди. На этой неделе начался отбор присяжных для одного из самых обсуждаемых судебных процессов последних лет. Артиста обвиняют в организации преступной схемы, включающей сексуальную эксплуатацию, сутенерство и рэкет. Если Комбса признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

В первый день заседания окружной судья Арун Субраманян начал формировать основную коллегию присяжных. В общей сложности более 600 кандидатов получили анкеты, из которых к рассмотрению допустили 32 человека. Задача – выбрать 12 основных присяжных и шесть запасных, способных вынести беспристрастное решение, несмотря на масштабную огласку дела.

Во время допроса кандидатов судья затронул список из сотен имен и локаций, которые могут быть упомянуты в процессе. Он сравнил его с приложением к фэнтезийному роману, подчеркнув объем и сложность дела. В списке фигурируют как бывшая возлюбленная Комбса Кэсси Вентура, так и знаменитости: Канье Уэст, Лорен Лондон, Майкл Б. Джордан и многие другие. Однако упоминание их имен не означает обязательного участия в процессе.

Отдельное внимание привлек случай, когда один из потенциальных присяжных упомянул видеозапись, на которой Пи Дидди якобы наносит удары женщине в гостинице. Несмотря на это, судья признал, что кандидат может сохранять объективность. Другой участник отбора был исключен после заявления, что увиденное на фото, опубликованном в новостях, могло повлиять на его мнение.

Комбс, которому сейчас 55 лет, присутствовал в зале суда лично. На нем был темный пиджак, солнечные очки и аккуратно подстриженная седая борода. По словам очевидцев, он выглядел нервным и даже попросил сделать перерыв в заседании, чтобы выйти из зала – просьба была удовлетворена.

Судебные слушания продлятся около восьми недель, а вступительные заявления сторон назначены на 12 мая. Прокуратура утверждает, что Комбс в течение нескольких лет устраивал инсценированные сексуальные действия с участием принужденных женщин и мужчин, использовал угрозы и давление для достижения своих целей, а также перемещал участников между штатами США.

Напомним, арест Пи Дидди состоялся в сентябре 2024 года. Тогда были предъявлены обвинения в создании преступного сговора, а также в транспортировке людей для занятия проституцией. С тех пор дело Шона Комбса вызывает широкий общественный резонанс, а сам обвиняемый настаивает на своей невиновности.