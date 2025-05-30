Глава ФПБК Бородин заявил, что запрет на въезд Козловского в Латвию напоминает постановку

Накануне стало известно, что Даниле Козловскому закрыли въезд в Латвию. Решение властей прибалтийской страны стало неожиданностью для многих. А вот глава ФПБК Виталий Бородин не удивлен и считает всю историю "спектаклем".

По словам Бородина, подобные меры не стоит воспринимать как проявление патриотизма. Он считает, что история с латвийским "черным списком" могла быть придумана для "очищения репутации" актера. Напомним, Козловский долгое время провел за границей, а его дочь живет в США. Сам артист не раз подчеркивал: он не эмигрировал, а просто находился рядом с семьей.

Весной 2025 года Данила начал возвращаться в российское медиа-пространство: прошли первые спектакли в Москве, а на телевидении вновь стали появляться фильмы с его участием. Вскоре после этого последовал запрет на въезд в Латвию.

"Для меня это какая-то постановка, чтобы таким образом себя обелить в обществе. Сначала закрывают въезд Орбакайте, потом Козловскому. А почему в Латвию? Почему не в США?" – цитирует Бородина интернет-журнал "Страсти".

Он также напомнил, что актер не участвовал в волонтерских или патриотических акциях, не появлялся в горячих точках и не афишировал помощь бойцам.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский показал редкое фото с пятилетней дочерью.