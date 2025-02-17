Данила Козловский показал редкое фото с пятилетней дочерью

39-летний Данила Козловский выложил в Сеть редкие снимки своей дочери Оды-Валентины в день ее пятилетия. Девочка, рожденная в отношениях актера с Ольгой Зуевой, живет с матерью в США, однако актер активно участвует в жизни ребенка и регулярно навещает.

В честь дня рождения артист прилетел за океан, чтобы провести время с дочерью. Праздник прошел в теплой семейной атмосфере – Козловский подарил наследнице одежду в розовых тонах и устроил прогулку с посещением кафе. Однако, как и прежде, лицо девочки остается скрытым от публики – на снимках, опубликованных в соцсетях, она запечатлена неполностью.





После расставания с Зуевой актер признался, что поступил неправильно и винит себя в разрыве. Несмотря на это, бывшие возлюбленные поддерживают нормальные отношения, а Зуева не препятствует общению дочери с отцом. Сам Козловский неоднократно говорил, что рождение Оды-Валентины привело к изменениями в его мировоззрении, заставив пересмотреть взгляды на многие жизненные ситуации.

Параллельно в СМИ продолжают появляться слухи о личной жизни артиста. После разрыва с Зуевой ему приписывают роман с актрисой Оксаной Акиньшиной, с которой он работал на съемках фильма "Чернобыль". Официальных подтверждений этим догадкам нет, однако Козловского и Акиньшину неоднократно замечали вместе на светских мероприятиях.