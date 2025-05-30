Джиган записал трек с 13-летней дочерью Ариэлой

Рэпер Джиган выпустил новый трек под названием "Часть меня", записанный в дуэте с 13-летней дочерью Ариелой. Композиция вышла 30 мая в рамках музыкального проекта "Семейный альбом", приуроченного ко Дню защиты детей.

Артист опубликовал в социальных сетях видео из студии, где видно, как он и дочь работают над песней. Завершается ролик символичным жестом – они обмениваются "пятюнями" после записи.



В комментарии к релизу Джиган подчеркнул, что особенно гордится тем, как развивается музыкальный слух и голос Ариелы. Несмотря на это, по его словам, девушка не рассматривает музыку как карьеру – участие в проекте стало для них важным семейным моментом.



"Для нас это больше, чем просто песня. Это про семью, про наши чувства, про то, как важно быть вместе и поддерживать друг друга", – отметил артист.

Проект собрал известных исполнителей, которые представили песни вместе со своими детьми или внуками. В числе участников – известные исполнители и медийные личности.

Напомним, Ариела уже дебютировала в 2023 году с композицией "К мечте". Тогда ее участие в музыкальной индустрии вызвало неоднозначную реакцию, включая волну критики в соцсетях. Позже мама девочки, блогер и предприниматель Оксана Самойлова, заявила, что негатив в адрес ребенка стал причиной временного отказа от музыкальных проектов.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о психологических проблемах 13-летней дочери.