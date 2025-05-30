Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

Брэд Питт спустя годы молчания прокомментировал завершение своего брака с Анджелиной Джоли. В интервью американскому изданию актер признался: подписание финальных документов в конце 2024 года стало скорее формальностью, чем эмоциональным рубежом.

"Нет, это не было каким-то поворотным моментом. Просто что-то подошло к концу. Юридически", – отметил Питт, избегая драматизации.

Артист также добавил, что за три десятилетия привык к постоянному вниманию к своей частной жизни и давно научился воспринимать это как часть профессии. Кроме того, отметил Питт, чаще всего обсуждают то, что с реальностью не имеет ничего общего.





История отношений актера с Анджелиной Джоли началась в 2005 году, а свадьба состоялась лишь в 2014-м. Спустя два года актриса инициировала развод. Процесс длился почти восемь лет и сопровождался сложными юридическими спорами, в том числе касательно детей и имущества.

У пары шестеро детей: трое усыновленных – Мэддокс, Пакс и Захара, а также трое родных – Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.



Сейчас Питт находится в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Их роман начался в 2022 году и развивается вдали от камер – актер старается не афишировать личное, предпочитая сохранять новые отношения в приватной зоне.



Ранее Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему.