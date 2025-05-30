Брэд Питт впервые прокомментировал развод с Анджелиной Джоли

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Актриса подала на развод в 2016 году. Только спустя девять лет, в 2024 году, Бред Питт и Анджелина Джоли официально расторгли брак.

Брэд Питт спустя годы молчания прокомментировал завершение своего брака с Анджелиной Джоли. В интервью американскому изданию актер признался: подписание финальных документов в конце 2024 года стало скорее формальностью, чем эмоциональным рубежом.

"Нет, это не было каким-то поворотным моментом. Просто что-то подошло к концу. Юридически", – отметил Питт, избегая драматизации.

Артист также добавил, что за три десятилетия привык к постоянному вниманию к своей частной жизни и давно научился воспринимать это как часть профессии. Кроме того, отметил Питт, чаще всего обсуждают то, что с реальностью не имеет ничего общего.

Брэд Питт и Анджелина Джоли на съемках фильма &#34;Мистер и миссис Смит&#34; 2005 год. Фото: Legion-Media

История отношений актера с Анджелиной Джоли началась в 2005 году, а свадьба состоялась лишь в 2014-м. Спустя два года актриса инициировала развод. Процесс длился почти восемь лет и сопровождался сложными юридическими спорами, в том числе касательно детей и имущества.

У пары шестеро детей: трое усыновленных – Мэддокс, Пакс и Захара, а также трое родных – Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото: Legion-Media
Сейчас Питт находится в отношениях с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Их роман начался в 2022 году и развивается вдали от камер – актер старается не афишировать личное, предпочитая сохранять новые отношения в приватной зоне.

Ранее Брэд Питт предложил Дженнифер Энистон переехать к нему.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

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