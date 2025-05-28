Денис Клявер заявил о возможном возвращении дуэта "Чай вдвоем" в ближайшее время

Дуэт "Чай вдвоем" может воссоединиться. Об этом сообщил Денис Клявер, комментируя свои отношения с исполнителем Стасом Костюшкиным, с которым они выступали вместе почти два десятилетия.

"Активная фаза, я думаю, начнется не прямо сейчас, но в ближайшем будущем", – заявил Клявер.

Он отметил, что, несмотря на паузу в совместной работе, связь с Костюшкиным не прерывалась. Два года назад они уже выпустили новый трек и даже получили за него награду – премию "Золотой граммофон".

По словам Клявера, за 17 лет сотрудничества между ними ни разу не случалось крупных конфликтов. Коллеги легко решали спорные вопросы и доверяли друг другу на протяжении почти двух десятилетий.

"Мы интуитивно всегда чувствовали границы дозволенного. Плюс все строилось на доверии", – цитирует артиста журнал "Страсти".

Певец добавил, что для него форма дуэта изначально была естественным творческим путем – и, возможно, отчасти благодаря примеру его отца, народного артиста Ильи Олейникова, выступавшего в тандеме с Юрием Стояновым.

Напомним, дуэт "Чай вдвоем" был создан в 1994 году и стал одним из самых узнаваемых музыкальных проектов 2000-х. В 2012 году артисты объявили о паузе, сосредоточившись на сольных проектах.

Ранее Константин Меладзе сообщил, что группа "ВИА Гра" перестает существовать.