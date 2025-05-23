Константин Меладзе сообщил, что группа "ВИА Гра" перестает существовать

Музыкальный продюсер Константин Меладзе объявил о закрытии одного из самых узнаваемых женских проектов на постсоветском пространстве – группы "ВИА Гра". Об этом он сообщил в личных соцсетях, опубликовав пост, в котором поблагодарил всех участников команды и представил финальную песню коллектива под названием Galileo.

"Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом", – отметил 62-летний продюсер.

Группа, основанная в начале 2000-х, за годы существования сменила более 15 солисток. В разное время в составе были Вера Брежнева, Надежда Грановская, Альбина Джанабаева, Анна Седокова и другие. Коллектив неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий, а многие их хиты стали по-настоящему культовыми.

Реакция бывших участниц не заставила себя ждать. Под прощальным постом Меладзе десятки комментариев с благодарностями и воспоминаниями.

"Спасибо за все! Закончилась эпоха, но песни останутся навсегда", – написала Ольга Меганская.

"Это годы моей жизни. Голос и душа. Бесконечная благодарность", – добавила Ульяна Синецкая.

Лаконично отреагировала Вера Брежнева: "Благодарю за все".

Финальная песня Galileo уже доступна на музыкальных площадках. По словам продюсера, она ставит "честную точку" в истории коллектива, не нуждающуюся в громких прощаниях.

В свое время "ВИА Гра" задавала модные тренды не только в музыке, но и в стиле – сценические образы певиц копировали миллионы поклонниц. Группа стала символом глянца, сексуальности и женской силы начала 2000-х.