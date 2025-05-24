Елена Валюшкина: "Не надо спорить с бабушкой! Даже если ты - богатырь"

В столичном кинотеатре "Каро Октябрь" состоялась светская премьера фильма Карена Оганесяна "Соловей против Муромца". Соловья-Разбойника сыграл Никита Ефремов, богатыря Илью Муромца – Владимир Любимцев, а заслуженную артистку РФ Елену Валюшкину мы увидим в роли бабушки. Для выхода на красную дорожку 62-летняя актриса выбрала расслабленный европейский образ: свободные джинсы, белая рубашка, свободный пиджак и легкий шарф… Она с улыбкой сообщила, что с удовольствием играет и мам, и бабушек и что совершенно не стесняется своего возраста. И коллегам по сцене того же советует: не молодиться, а избавиться от комплексов.

– Елена, на ваш взгляд, эта сказка больше для кого – для детей или взрослым тоже зайдет?

– Что сказать: сценарий интересный, режиссер талантливый, актеры неимоверные. На мой взгляд, получилось душевное, веселое кино, которое мы снимали с хорошим настроением. Оно для всей семьи – для бабушек, дедушек, внуков. Для всех. Потому что это сказка. А в сказке ложь, да в ней намек. Наш "Соловей против Муромца", что даже звучит сказочно, – это не просто блокбастер о противостоянии легендарных былинных героев времен Древней Руси, но и современная история о семье и человеческих ценностях, о двух братьях, которые вместе с Ильей Муромцем должны восстановить справедливость и завершить дело, начатое их родителями. Ну а я – бабушка. Добрая, справедливая и та, которая может сказать: "Не надо спорить с бабушкой! Даже если ты – богатырь".





– А на роль бабушки сразу согласились? Вы вообще как к таким предложениям режиссеров относитесь?

– Спокойно отношусь. Прекрасно понимаю, что мне уже не шестнадцать, и в этих ролях нет ничего зазорного. Меня не обижают возрастные роли, и, кстати, я часто играю мам уже достаточно возрастных артистов, которые ненамного моложе меня. Я вообще согласна сыграть любую роль, как говорится, от лягушки до старушки, если она интересная. И не важно, положительная роль или отрицательная, – главное, чтобы было побольше съемочных дней.

– К слову, выглядите очень молодо и прекрасно. Откроете секрет?

– Да нет никакого секрета! Как и большинству женщин хочется хорошо выглядеть. Мне нравится ухаживать за собой. Красота – страшная сила. Вопрос денег.

– Как отдыхаете после съемок? На лето планируете куда-нибудь поехать?

– Свободного времени у меня практически нет. На лето: работа, съемки в новых суперфильмах, вот сейчас готовим зрителям "вкусный" сериал. Но между съемками главное удовольствие – это путешествия и, конечно, моя дача!





– Что-то на ней сажаете?

– Я на ней живу. Ничего не сажаю. У меня там сосны и елки. Так что хожу и воздухом дышу. Ну и, мечтаю о дальних странах и местах: Северный полюс, о Южном тоже мечтаю. А пока работа. Здорово, когда есть работа и ты востребован.