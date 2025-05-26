Елена Воробей рассказала о своих принципах в стиле: "Мои правила - никаких правил"

Заслуженная артистка России, актриса и бессменная королева импровизации Елена Воробей поделилась своими смелыми взглядами не только на сцену, но и на гардероб. В эксклюзивном интервью для Клео.ру она рассказала, почему не признает модных канонов, как сочетает винтаж с авангардом и к каким принципам осознанного потребления сама прислушивается.

– Елена, у вас есть особые правила при выборе одежды?

– Мои правила – никаких правил. Когда мне говорят, что это не модно, я говорю: идите в жопу. Я так часто предугадывала то, что еще не было трендом: джинсы на низкой посадке, бриджи, тренд на рваную одежду, и так далее. Знаете, я люблю все современное, что идет в ногу со временем и даже опережает его. Молодежь сейчас двигатель прогресса: и в моде, и в культуре. Мой главный закон по жизни – нужно быть смелым.

– Что бы вы никогда не надели?

– Я не люблю слишком откровенные наряды. С ними легко можно произвести на публику неверное представление о себе. Нагота должна быть уместна и ситуации, и времени.

– Как вы считаете, российские дизайнеры отстают от западных коллег?

Российские дизайнеры сейчас выполняют миссионерскую роль. Они поднимают моду с колен, которая была поставлена на них, к сожалению, из-за засилия западных культовых имен. И я очень рада, что сейчас появились креативные ребята, разрывающие все шаблоны. Количество мероприятий в столице, посвященных моде, тоже радует.

– Как вы относитесь к философии осознанного потребления?

У меня есть много винтажных вещей в гардеробе. Например, сегодня на мне винтажные очки, handmade-браслет авторской работы и ретро-шляпка. Необязательно слепо подчиняться трендам в угоду чужим желаниям. Не стесняйтесь, если вы чувствуете, что это "ваша" вещь. Не нужно этих грустных расставаний: пускай мы будем вместе.