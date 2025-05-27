Меган Маркл поссорилась с редакцией Vogue, выдвинув чрезмерные требования

В 2022 году Меган Маркл, супруга принца Гарри и бывшая актриса, стремилась появиться сразу на двух престижных обложках – британской и американской версий журнала Vogue. Однако ее амбициозные идеи не нашли отклика у представителей индустрии моды, что привело к разногласиям с влиятельными фигурами в мире глянца.

Меган выдвинула обширный перечень условий для участия в съемке. Она хотела лично выбирать фотографа, утверждать автора материала, контролировать финальное редактирование, а также участвовать в отборе снимков и формировании обложки. Кроме того, герцогиня настаивала на глобальной кампании – одновременном выходе номера с ее участием по обе стороны Атлантики. Такие требования ранее не выдвигались даже мировыми знаменитостями уровня Бейонсе или Адель.

Бывший главный редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул, ранее близко знакомый с Меган, уже готовил выпуск с участием супермодели Линды Евангелисты. Столь настойчивое вмешательство Маркл вызвало напряжение в отношениях с Эннинфулом, которое закончилось ссорой и полным разрывом деловых связей.

Попытка убедить Анну Винтур, главного редактора американского Vogue, также не увенчалась успехом. Несмотря на личную видеовстречу, инициированную Маркл, издание осталось при своем решении – на обложке оказался другой медийный персонаж, а идея с двойным выпуском была отклонена.

В результате громкий проект так и не был реализован, а сама Меган Маркл, по данным инсайдеров, оказалась в негласном "черном списке" модного издательского дома. Это стало еще одним эпизодом в череде громких провалов герцогини в медийной и деловой сферах, куда она активно пытается вернуться после отказа от королевских обязанностей и переезда в США.