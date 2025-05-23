Павел Дуров купил для Юлии Вавиловой роль в фильме за 400 тысяч долларов

Основатель Telegram Павел Дуров продолжает выводить отношения с Юлией Вавиловой в публичную плоскость. Недавно он появился с возлюбленной на гала-ужине amfAR в рамках Каннского кинофестиваля. Пара не только позировала фотографам на красной дорожке, но и стала участником аукциона, где миллиардер приобрел лот – роль в грядущем фильме Спайка Ли – за внушительную сумму в 400 тысяч долларов.

Для Юлии Вавиловой, 25-летней блогерши и криптокоуча, участие в кинопроекте такого уровня станет дебютом – и, вероятно, важным шагом в карьере за пределами соцсетей.

Сама Юлия не скрывает эмоций: в своих сторис она назвала вечер в Каннах "лучшим в жизни". По кадрам, сделанным на мероприятии, видно, как пара радуется победе в торгах. Поклонники уже отметили, что Вавилова – первая избранница Дурова, которую он официально представил общественности.

Отношения Павла и Юлии стали известны широкой публики после инцидента во Франции, когда пара была задержана в аэропорту по прибытии в прошлом году. Именно тогда стало известно, что Вавилова была беременна, но потеряла ребенка из-за сильного стресса. Сейчас пара, судя по всему, пережила трудный этап и делает уверенные шаги вперед.

Павел Дуров также, по сообщениям СМИ, сумел урегулировать ситуацию с матерью своих троих детей – Ириной Болгар. Ранее она обвиняла его в игнорировании родительских обязанностей и требовала алименты, но, похоже, стороны пришли к некому компромиссу.