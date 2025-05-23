Бизнес рэпера Элджея понес убытки на сумму более миллиона рублей

Звезда треков с миллионами прослушиваний и бывший бойфренд Насти Ивлеевой, Элджей, оказался в финансовой яме. Его бизнес терпит неудачи: рекорд-лейбл ООО "Сайонара Бойз", основанный артистом, за прошлый год едва смог принести доход в 100 тысяч рублей, при этом убытки составили свыше 1,1 миллиона.

Кроме того, согласно финансовым отчетам, у компании образовалась задолженность перед налоговой – около 30 тысяч рублей, включая страховые взносы и пени, выяснило интернет-издание "Страсти".

Элджей также владеет частью компании ООО "Итэн Дрим", которая, судя по открытым данным, тоже работает в убыток. За 2024 год она потеряла 92 тысячи рублей, а к февралю 2025 года накопила налоговую задолженность в размере 2 тысяч рублей.

Напомним, популярность к рэперу пришла в 2017 году с выходом хита "Розовое вино" в дуэте с Feduk. В 2020 году он женился на блогере Анастасии Ивлеевой, но их брак продлился всего год. Тогда же в 2021-м Элджей покинул Россию после возбуждения дела о пропаганде наркотиков.

Ранее сообщалось, что Настя Ивлеева вышла из всех своих бизнесов.