Александр Ревва получил российское гражданство

50-летний шоумен Александр Ревва официально стал гражданином России. По данным, попавшим в распоряжение СМИ, артист оформил российское гражданство в начале мая 2025 года – и это стало неожиданностью даже для его поклонников.

Ревва, родившийся в Донецке в 1974 году, уже много лет работает в России: телевидение, юмористические шоу, гастроли – его имя давно стало частью отечественного шоу-бизнеса. И все же факт, что у него до недавнего времени не было российского паспорта, вызвал бурные обсуждения в Сети.



Особенно остро высказалась актриса Яна Поплавская, которая в своем блоге удивилась, почему Ревва не сделал этот шаг раньше:



"Так он еще и не гражданин России был все это время?! И после всего ему дали гражданство?! А кто принимал решение?" – недоумевает актриса.

Сам Александр пока никак не прокомментировал перемены, предпочитая хранить молчание – возможно, чтобы избежать лишнего шума. Напомним, в прошлом году в прессе активно циркулировали слухи, будто артист перебрался с семьей за границу. Однако позже оказалось, что это не более чем домыслы.