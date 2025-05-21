Телеведущая Татьяна Арно раскрыла имя мужчины, от которого родила первенца

43-летняя журналистка и телеведущая Татьяна Арно родила первенца – и приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Как выяснилось, в апреле она родила мальчика, которого назвала Иваном. Но самое обсуждаемое – отчество ребенка. Татьяна рассказала, что отца сына зовут Денис. Фамилию она предпочла оставить в секрете.

"Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца...", – написала под трогательным фото журналистка.

Подписчики тут же вспомнили слухи о ее связи с Денисом Проценко, главным врачом больницы в Коммунарке, который стал настоящей медийной фигурой в годы пандемии. Поговаривают, что отношения между Арно и врачом начались год назад, но пара держала все в строжайшей тайне – ни совместных фото, ни официальных заявлений.

Ранее Арно уже была замужем – за музыкантом Кириллом Ивановым, солистом группы "СБПЧ", но давно развелась и личную жизнь не афишировала. Проценко же, по информации из открытых источников, был женат на женщине по имени Анастасия и воспитывал дочь, которая окончила школу в 2021 году.

Ранее сообщалось, что блогер Дава и певица Мари Краймбрери впервые стали родителями.