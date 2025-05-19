Дава и Мари Краймбрери стали родителями

Певица Мари Краймбрери и блогер Давид Манукян (DAVA) впервые стали родителями. Радостную новость пара сообщила в своих социальных сетях, поделившись трогательным посланием.

"Твое появление – это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее", написала артистка.

История их отношений началась в 2021 году на съемках шоу "Дуэты", где Дава публично пригласил Мари на свидание. Однако певица тогда отказалась, отметив, что предпочитает личные приглашения. Несмотря на это, позднее они начали встречаться, но тщательно скрывали свои отношения от публики. Только в начале 2025 года пара официально объявила о своей связи.





После нескольких лет скрытности, Мари и Дава в феврале 2025 года поделились новостью о беременности, опубликовав видео с отдыха, где певица продемонстрировала округлившийся живот. Позднее, в марте, Дава сообщил, что они с Мари официально стали мужем и женой.

Поклонники пары выразили радость и поддержку в социальных сетях, поздравляя их с новым этапом жизни. Пол и имя ребенка пара предпочитает держать в тайне.

Ранее сообщалось, что певица Ханна случайно раскрыла пол ребенка Давы и Мари Краймбрери.