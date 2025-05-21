Экс-невестка Надежды Кадышевой Габриэлла Мерман: "Бабушка внука никогда не видела"

Имя Надежды Кадышевой сегодня снова у всех на слуху. Но не только в связи с неожиданным всплеском ее популярности, а и в связи со скандалами. Бывшая возлюбленная сына певицы Григория Костюка потрясла общественность откровениями о тех отношениях.

– Каково это – быть членом семьи Народной артистки России, Мордовии и Татарстана Надежды Кадышевой, которая сегодня считается самой высокооплачиваемой звездой страны?

– Она замечательная певица, я ее очень люблю, прекрасно к ней отношусь. Особенно люблю песню "Широка река". Я в свое время ходила на все ее "сольники", и именно на концерте Надежды ее сын и сделал мне предложение. Даже после всего, что у меня случилось с ее сыном, хиты Кадышевой не стала любить меньше. Я, кстати, занималась ее театром – продвижением в социальных сетях, а моя мама делала там декорации.

– А когда вы рассказали на всю страну о том, какой тяжелой оказалась жизнь с сыном Кадышевой, то какую цель преследовали?

– Я просто хотела донести до людей эту информацию, чтобы перестало страдать еще больше людей, вот и все.





– Если бы можно было обернуть время вспять, пошли бы вы замуж за сына Надежды Кадышевой?

– Замуж точно нет. Но у меня от этого человека замечательный ребенок (2022 года рождения. – Прим. ред.), за появление которого я безумно благодарна.

– А Григорий Костюк как-то пытался встречаться с сыном, проводить с ним время?

– Разве что только для суда пытался делать это. Когда поступил запрос на встречу с ребенком, я написала ему, что очень ждем, и даже прислала расписание, когда это можно сделать. Но, конечно же, он не пришел – сказал, что заболел. На два года сыну Григорий Костюк подарил книжку-раскраску и открытку, которые прислал по "Почте России".

– Бывшая жена Григория Костюка – племянница заместителя мэра Москвы Анжелика Бирюкова – родила от него сына Алексея, а после развода, как писала пресса, лишила экс-супруга родительских прав из-за его нежелания участвовать в жизни сына. А вы решили лишить его родительских прав по какой причине?

– Просто не хочу, чтобы он портил психику ребенку и чтобы он вымогал из нас деньги. Его адвокат сказал нам, что Григорий хочет получить деньги за отказ от родительских прав.

Десять миллионов ему мало, сто мы ему не заплатим, а вот какая-то промежуточная сумма его бы устроила. Так же Григорий делал всяческие запреты ребенку (очевидно, речь про возможность выезда. – Прим. ред.).

– Знаменитые бабушка и дед участвуют как-то в жизни своего внука Леонарда?

– Никак. Они его никогда даже не видели. Я много раз просила Гришу (у меня есть записи этих сообщений), чтобы его родители увидели внука и пообщались там. Но ничего не произошло.

– Может быть, вам стоило написать напрямую Надежде Кадышевой?

– У нее нет мобильного телефона и ей вообще очень дозированно дают информацию. Поэтому с ней связи нет.

– Недавно еще одна бывшая возлюбленная Григория Костюка – Дарья Рывкина – обвинила его в том, что он якобы не вернул ей около 20 миллионов рублей, которые она одолжила ему во время романа. Это правда?

– Мы с Дашей хорошо знакомы. Да, это правда. К сожалению, таких женщин много, и я рассказала про Григория именно потому, чтобы остановить все это. Хотя у меня нет желания его как-то наказать.