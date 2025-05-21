Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко подтвердили отношения, поцеловавшись на публике

Похоже, романтические слухи подтвердились: 16-летняя актриса Анна Пересильд и 19-летний исполнитель Ваня Дмитриенко больше не скрывают свой роман. Пару засняли за поцелуями прямо у входа в заведение, где проходила вечеринка в честь дня рождения звезды "Слова пацана. Кровь на асфальте".

Видеозапись с трогательным моментом моментально разлетелась по соцсетям. Несмотря на то, что официальных заявлений от звезд пока не было, факт остается фактом – молодые артисты явно не против того, чтобы мир узнал о них как о паре.



Слухи о романе между Анной и Ваней ходят с января этого года. После расставания Пересильд с коллегой по "Слову пацана" Ярославом Могильниковым, ее все чаще стали видеть в компании Дмитриенко. Певец приглашал актрису сняться в своих клипах, они вместе появлялись на мероприятиях и проводили время вне съемочных площадок.



На своей дне рождения Анна делилась, что в ее жизни появился человек, который помог ей почувствовать, "что такое настоящая любовь". И хотя имени она не называла, фанаты не сомневаются – она говорит именно о Ване.

На празднике Анна появилась в нежном белом мини с объемными рукавами и мягкими локонами. Ваня выбрал для вечеринки расслабленный, но стильный образ в духе нью-джен: светлая рубашка, широкие брюки и цепочка на шее.

Ранее Юлия Пересильд заявила, что не уверена, что дочь Анна продолжит карьеру актрисы.