Адвокат Прилучного сообщил о согласии Муцениеце на проживание сына с отцом

Судебная история между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным, тянущаяся уже больше года, вновь напомнила о себе новым витком драмы. Речь идет о решении, с кем будет жить их 12-летний сын Тимофей. Вопреки прежним надеждам актрисы вернуть мальчика к себе, становится очевидно: он твердо выбрал сторону отца. А сама Агата, как утверждает сторона Прилучного, больше не настаивает на обратном.

Очередное заседание по делу прошло в Головинском суде Москвы 21 мая. Несмотря на продолжительный процесс, стороны, кажется, приближаются к развязке. По словам адвоката Прилучного Оксаны Даниеловой, Агата Муцениеце формально больше не против того, чтобы Тимофей продолжал жить с отцом. Мальчик, по заключению экспертов, сделал самостоятельный и мотивированный выбор, и в суде этот факт признали достоверным. О вызове Тимофея для повторного допроса речи теперь уже не идет.

Однако бывшие супруги не ограничиваются борьбой за сына. Представители Павла Прилучного заявляют, что теперь Агата ограничивает общение дочери Мии с отцом. По их словам, девочка все реже навещает родителя, и вина лежит, как предполагается, на матери. Исключения – только в случаях, когда Агате нужно срочно уехать.

Несмотря на это, брат и сестра поддерживают связь: они регулярно общаются по видеосвязи и переписке. Поддержка друг друга, похоже, помогает им справляться с затяжным конфликтом родителей. Тимофей, по словам защитников отца, чувствует себя уверенно в его доме, а Прилучный, в свою очередь, намерен исполнять все обязательства – включая алименты, даже если сын официально остается с ним.

Тем временем сама Муцениеце, как сообщается, переживает перемены в личной жизни. Ее помолвка с музыкантом Петром Дрангой, вероятно, сместила приоритеты: по крайней мере, ее активное участие в судебной тяжбе стало заметно менее выраженным. При этом возможность мирового соглашения между бывшими супругами исключается – по словам юристов, Прилучный хочет получить решение именно в зале суда, чтобы впредь не возвращаться к болезненному вопросу.

Следующее заседание назначено на 20 июня. Суду предстоит поставить точку в деле, которое давно вышло за рамки формального спора и стало эмоциональным марафоном для Агаты Муцениеце, Павла Прилучного и их детей.