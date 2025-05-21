Хейли Бибер призналась, что перенесла сильное кровотечение во время родов

Модель стала мамой меньше года назад. Хейли Бибер призналась, что она боялась за свою жизнь во время родов.
Хейли Бибер поделилась откровенными подробностями рождения своего первенца, признавшись, что пережила одно из самых страшных испытаний в жизни. 28-летняя модель и супруга Джастина Бибера стала мамой в августе прошлого года, но только сейчас решилась рассказать, как все на самом деле прошло.
В интервью для Vogue Хейли рассказала, что думала, будто готова к родам, но реальность оказалась совсем другой. Роды длились 18 часов, проходили без анестезии и сопровождались тяжелыми схватками. Самым пугающим моментом стало сильное кровотечение после появления малыша, которое поставило под угрозу здоровье и жизнь молодой мамы.
"У меня было очень сильное кровотечение, а люди от такого умирают. Эта мысль невольно приходит в голову", – призналась Хейли.
По словам модели, несмотря на счастливое завершение родов, возвращение к привычной жизни далось ей непросто. Физическое восстановление шло медленно, а ментально ей приходилось заново выстраивать отношение к себе и своему телу.
"Каждое утро я напоминала себе: "Ты родила человека. Ты дала жизнь. У тебя все хорошо. Благодари себя. Не спеши", – делится Хейли.
Звезда также подчеркнула, как важно не сравнивать себя с другими и не стремиться мгновенно прийти в форму. По ее словам, с рождением ребенка все действительно меняется – и это нормально.
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