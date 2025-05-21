Хейли Бибер призналась, что перенесла сильное кровотечение во время родов

Хейли Бибер поделилась откровенными подробностями рождения своего первенца, признавшись, что пережила одно из самых страшных испытаний в жизни. 28-летняя модель и супруга Джастина Бибера стала мамой в августе прошлого года, но только сейчас решилась рассказать, как все на самом деле прошло.

В интервью для Vogue Хейли рассказала, что думала, будто готова к родам, но реальность оказалась совсем другой. Роды длились 18 часов, проходили без анестезии и сопровождались тяжелыми схватками. Самым пугающим моментом стало сильное кровотечение после появления малыша, которое поставило под угрозу здоровье и жизнь молодой мамы.

"У меня было очень сильное кровотечение, а люди от такого умирают. Эта мысль невольно приходит в голову", – призналась Хейли.



По словам модели, несмотря на счастливое завершение родов, возвращение к привычной жизни далось ей непросто. Физическое восстановление шло медленно, а ментально ей приходилось заново выстраивать отношение к себе и своему телу.



"Каждое утро я напоминала себе: "Ты родила человека. Ты дала жизнь. У тебя все хорошо. Благодари себя. Не спеши", – делится Хейли.

Звезда также подчеркнула, как важно не сравнивать себя с другими и не стремиться мгновенно прийти в форму. По ее словам, с рождением ребенка все действительно меняется – и это нормально.

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