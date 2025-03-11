Юлия Пересильд не уверена, что дочь Анна продолжит карьеру актрисы

В звездных семьях часто возникает вопрос: пойдет ли ребенок по стопам родителей или выберет свой путь? 15-летняя Анна Пересильд уже громко заявила о себе в сериале "Слово пацана", и теперь многие обсуждают, станет ли она новой звездой кино. Однако ее знаменитая мама, Юлия Пересильд, не спешит с прогнозами.

"Я бы не забегала слишком далеко вперед. Непонятно, как сложится ее жизнь, сохранится ли интерес к этой профессии и выберет ли она этот путь", – поделилась актриса.

Юлия, известная не только своими ролями, но и первым в истории полетом актрисы в космос, прекрасно понимает, что кинематограф – это не только слава и красные дорожки, но и постоянные испытания. Пересильд подчеркнула, актером может быть только очень сильный человек, который постоянно учится.





Анна уверенно делает первые шаги в кино, но звездная мама делает все, чтобы дочь не "зазвездилась".

"Это большой труд – ее в первую очередь. Нужно читать книги, смотреть качественное кино, слушать опытных коллег и не терять голову", – рассказала Юлия.

Не секрет, что Анна часто сталкивается с ярлыком nepo baby из-за знаменитых родителей. Однако она уверяет, что кастинги проходит сама, без протекции мамы или папы. Недавно юная актриса получила главную роль в фильме "Алиса в стране чудес".

Бурные обсуждения в соцсетях вызывает и стиль Анны. Девушку критикуют за слишком "взрослые" наряды. Пересильд это, впрочем, только злит, и она подчеркивает, что уже не ребенок.

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