Стилист Голубева назвала трендовым образ Собчак в фуражке, которая многим напомнила салат

На День Победы Ксения Собчак снова доказала, что для нее мода – не просто гардероб, а способ самовыражения. Для выхода 9 мая 43-летняя звезда выбрала сдержанный серый костюм с юбкой, дополнив его эффектным головным убором, который обсуждают до сих пор.

Фиолетовая фуражка с бархатной фактурой и перьями выполнена вручную. Стоимость – внушительная: 260 тысяч рублей. Но обсуждают не только ценник – цвет и фактура головного убора многим напомнили "селедку под шубой". Сама Ксения с самоиронией подхватила волну шуток, опубликовав фото с подписью: "Селедка под шубой / Собчак под Prada".



Стилист Лариса Голубева в беседе с онлайн-журналом "Страсти" высоко оценила модный выход телеведущей. По ее словам, Ксения не просто следит за трендами, а уверенно адаптирует их под свой стиль. Бархат, ручная вышивка, фуражка в духе милитари – все это сейчас в топе модных направлений, и Собчак, по мнению экспертов, умеет грамотно миксовать актуальные детали с элегантностью.

Впрочем, далеко не все разделяют восторг стилистов. Многим пользователям фэшн-эксперименты Собчак кажутся странными и нелепыми. Звезду часто критикуют за любовь к экстравагантным сочетаниям, неожиданным силуэтам и смелым аксессуарам. Однако именно эта способность выходить за рамки шаблонов и делает ее стиль узнаваемым и, безусловно, обсуждаемым.

Ранее Ксения Собчак назвала неудачными образы Кендалл Дженнер и Хейли Бибер на Met Gala.