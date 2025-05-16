Ольга Бузова отметила 21 год на телевидении: "Мой путь был непростой"

Ольга Бузова отметила 21 год с момента своего дебюта на телевидении – и сделала это прямо со съемочной площадки нового сезона шоу "Звезды в джунглях", который проходит на Карибах. Юбилейную дату телеведущая и певица ознаменовала эмоциональным постом и серией архивных снимков. Она напомнила, что начала карьеру в 2004 году в реалити-шоу "Дом-2", а сейчас является одной из самых узнаваемых фигур российского шоу-бизнеса.

"Даже не буду перечислять проекты, они все идут с оглушительным успехом. Спасибо вам за это. Вы знаете, мой путь был непростой, но я сама его прохожу с гордо поднятой головой", – написала Бузова в своих соцсетях.

За эти годы Бузова успела попробовать себя в самых разных ролях – от участницы телешоу до певицы, писательницы и ресторатора. Несмотря на критику, она продолжает набирать обороты: шоу с ее участием стабильно попадают в верхние строчки рейтингов, а музыка собирает миллионы прослушиваний.





Среди тех, кто поздравил Ольгу с профессиональной датой, – Мария Погребняк и Карина Кросс. Поклонники также отметили, что Бузова остается верна себе и продолжает вдохновлять.



Напомним, недавно Бузова вышла на сцену вместе с Надеждой Бабкиной в рамках юбилейного концерта народной артистки, несмотря на то, что изначально та сомневалась в ее участии. Ведущая не только справилась с ролью, но и выступила дуэтом с именинницей.



На сегодняшний день Ольга Бузова активно работает в телевизионных и музыкальных проектах, регулярно появляется в светской хронике и, как заявляет сама, не планирует сбавлять темп.



Ранее врач Пришвина объяснила изменения в фигуре Бузовой возможной подготовкой к беременности.