Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, впервые стала мамой

О беременности дочери еще осенью прошлого года проговорился сам Дональд Трамп, позже Тиффани сделала официальное объявление.
Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани родила сына. Супруги назвали малыша Александром, выбрав для него редкое сочетание фамилий: Трамп-Булус.
Новость Тиффани сообщила через социальные сети, сопроводив ее милым снимком ножек младенца в черно-белом стиле.
"Александр Трамп-Булус, наш маленький ангел, добро пожаловать в этот мир! Мы безмерно тебя любим", – написала 31-летняя новоиспеченная мама.
Отец ребенка – Майкл Булос, предприниматель с нигерийскими корнями. Пара официально стала мужем и женой в ноябре 2022 года, отпраздновав свадьбу в семейной резиденции Трампов – Мар-а-Лаго во Флориде. Дональд Трамп лично присутствовал на церемонии и, как сообщалось ранее, дал благословение на этот союз.
О беременности Тиффани заговорили еще осенью прошлого года, когда Трамп во время своего интервью случайно намекнул на скорое пополнение. Однако сама дочь президента Штатов подтвердила это только под Новый год – будущие родители решили не выносить новости на публику заранее.
С рождением Александра общее количество внуков у Дональда Трампа достигло одиннадцати. У него уже есть пятеро внуков от Дональда Трампа-младшего, трое – от Иванки, двое – от Эрика, и теперь еще один – от Тиффани. В семье Трампов это уже традиция – пополнение встречают с размахом.