Младшая дочь Дональда Трампа, Тиффани, впервые стала мамой

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани родила сына. Супруги назвали малыша Александром, выбрав для него редкое сочетание фамилий: Трамп-Булус.

Новость Тиффани сообщила через социальные сети, сопроводив ее милым снимком ножек младенца в черно-белом стиле.

"Александр Трамп-Булус, наш маленький ангел, добро пожаловать в этот мир! Мы безмерно тебя любим", – написала 31-летняя новоиспеченная мама.





Отец ребенка – Майкл Булос, предприниматель с нигерийскими корнями. Пара официально стала мужем и женой в ноябре 2022 года, отпраздновав свадьбу в семейной резиденции Трампов – Мар-а-Лаго во Флориде. Дональд Трамп лично присутствовал на церемонии и, как сообщалось ранее, дал благословение на этот союз.

О беременности Тиффани заговорили еще осенью прошлого года, когда Трамп во время своего интервью случайно намекнул на скорое пополнение. Однако сама дочь президента Штатов подтвердила это только под Новый год – будущие родители решили не выносить новости на публику заранее.





С рождением Александра общее количество внуков у Дональда Трампа достигло одиннадцати. У него уже есть пятеро внуков от Дональда Трампа-младшего, трое – от Иванки, двое – от Эрика, и теперь еще один – от Тиффани. В семье Трампов это уже традиция – пополнение встречают с размахом.