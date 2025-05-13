Александр Цекало вместе с четвертой женой впервые за долгое время появился на публике

Продюсер Александр Цекало после продолжительного молчания и отсутствия в отечественном медиаполе неожиданно вернулся в Россию. Вместе с супругой Дариной Эрвин он посетил XII церемонию вручения премии АПКиТ, впервые за несколько лет появившись на светском мероприятии в Москве. Этот выход в свет вызвал много внимания – не только из-за личностей гостей, но и потому, что за время отсутствия в стране о паре ходило множество слухов.

Напомним, в 2019 году Цекало женился на художнице и переехал с ней в США. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз, а после нее пара надолго исчезла из российского инфополя. Публичных выходов практически не было, социальных сетей продюсер не вел, а вся информация о личной жизни поступала исключительно со страниц его жены. Со временем это породило догадки о возможном разрыве, особенно на фоне того, что Дарина перестала публиковать совместные снимки.

Однако на премии АПКиТ пара появилась вместе – уверенно, с улыбками и в хорошем настроении. Дарина выбрала нежный образ: длинная юбка и корсет в пудровых оттенках, высокий каблук, несмотря на разницу в росте с мужем, и необычный аксессуар в волосах – скрученный свиток бумаги. В объективы камер она попала без фильтров и ретуши, чем вызвала особый интерес публики, учитывая ее изменившуюся внешность и предполагаемые пластические операции. Несмотря на критику в интернете, именно Александр, по слухам, поддерживал и финансировал трансформации жены.





Сам продюсер был одет скромно: темный костюм, футболка и кроссовки. Он улыбался, охотно позировал фотографам и успел коротко прокомментировать текущие проекты и слухи о семейных проблемах. Одним из его немногих высказываний стало заявление о том, что он не хочет надолго оставлять жену без внимания, что тонко намекнуло на сохранение близости в отношениях.

Несмотря на годы, проведенные в США, Александр Цекало по-прежнему активно зарабатывает в России. Его бизнес в сфере телевизионного контента стабильно приносит доходы, и продюсер остается фигурантом рейтингов самых успешных деятелей индустрии.