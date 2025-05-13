Ирина Шейк появилась на открытии Каннского кинофестиваля 2025 в образе от Armani Prive

Каннский кинофестиваль 2025 года начался с заявленного курса на сдержанную элегантность – эпоха прозрачных тканей и провокационного кроя официально ушла в прошлое. Организаторы ввели негласный запрет на "голые" образы, потребовав от звезд отказаться от чрезмерной демонстративности в пользу утонченности. И первой, кто уверенно вписался в новую повестку, стала Ирина Шейк – супермодель, давно ставшая символом стиля на международных красных дорожках.

Для выхода на открытие 78-го Каннского фестиваля Ирина выбрала образ от Armani Privé, и это был не просто наряд, а выверенное модное высказывание. Пышное вечернее платье из черной органзы, покрытое серебристыми пайетками, выглядело не тяжело, а воздушно, подчеркивая одновременно торжественность момента и индивидуальность модели. Главная особенность платья – объемные рукава, которые словно архитектурные элементы формируют силуэт и делают образ скульптурным. При этом линия плеч осталась открытой, а спина – идеально прямой. Такая геометрия создала безошибочный эффект изысканности без лишнего драматизма.

Волосы Ирины были собраны в высокий лаконичный пучок, макияж с акцентом на выразительный взгляд и нюдовые губы подчеркнули природную красоту. Из украшений – лишь массивные серьги, добавляющие легкий блеск, но не перетягивающие внимание на себя. Черные оперные перчатки завершили образ, отсылая к эстетике золотой эпохи Голливуда.

Ирина Шейк уже не впервые появляется в Каннах, и ее выходы ранее нередко ассоциировались с дерзостью – откровенные платья, экстремальные вырезы и провокационные силуэты. Но в этот раз она продемонстрировала противоположное: зрелый стиль, уверенность и утонченную интерпретацию классики.

Каннский кинофестиваль 2025 продлится до 24 мая.