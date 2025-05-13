Водонаева обвинила жену Прилучного в цинизме из-за публикации видео с сыном Муцениеце

Телеведущая и блогер Алена Водонаева не может молчать из-за непростой семейной ситуации актера Павла Прилучного и его бывшей супруги Агаты Муцениеце. Поводом для возмущения экс-участницы "Дома-2" стали кадры из отпуска, где нынешняя жена актера, Зепюр Брутян, прогуливается за руку с 12-летним сыном супруга от первого брака – Тимофеем.

По мнению Водонаевой, публикация таких видео недопустима, особенно учитывая контекст: ребенок уже более полугода живет с отцом, прекратив всякое общение с матерью. Между родителями идут судебные разбирательства, а Муцениеце якобы переживает болезненный период, связанный с отдалением сына. В этой ситуации, уверена Алена, публичная демонстрация "идиллии" с пасынком со стороны Зепюр выглядит неуместной, оскорбительной и провокационной.

Телеведущая резко высказалась в адрес новой избранницы Прилучного, обвинив ее в показухе и попытке занять чужое место в непростой момент. По мнению Водонаевой, если бы отношения между всеми сторонами были по-настоящему доброжелательными, а ребенок продолжал общение с обоими родителями, публикации подобных семейных кадров выглядели бы органично. Однако в условиях конфликта и оторванности мальчика от матери – это выглядит, по ее словам, как отсутствие эмпатии и демонстрация неуважения к чувствам другой стороны.

"Верх безмозглого цинизма и отсутствие милосердия", – высказалась Алена в своем телеграм-канале.

Часть интернет-пользователей поддержали позицию Водонаевой, соглашаясь с тем, что подобные действия могут нанести дополнительную травму матери. Другие, напротив, считают, что если мальчик сам предпочел остаться с отцом и комфортно чувствует себя рядом с мачехой, он имеет право быть частью их жизни – в том числе и на публике.

Не так давно Агата Муцениеце сообщала, что впервые за долгое время увиделась с сыном и продолжает бороться за восстановление контакта. Актриса призвала не выносить внутренние семейные процессы на обсуждение до окончания юридических процедур.

Между тем известно, что личная жизнь обеих сторон устроена: Павел Прилучный официально женат на Зепюр Брутян с 2022 года, а Агата Муцениеце недавно объявила о помолвке с музыкантом Петром Дрангой.