Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова

10 мая 2025 года не стало Нины Павловны Гребешковой – народной любимицы, актрисы с узнаваемым голосом и доброй улыбкой, вдовы режиссера Леонида Гайдая и важной фигуры в истории отечественного кинематографа. Печальную новость сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России, отметив, что актриса скончалась на 95-м году жизни. Подробности не уточняются.

За плечами Нины Гребешковой – почти 130 ролей в кино, и хотя ее имя редко возглавляло афиши, миллионы зрителей знали и любили ее. Ее персонажи были частью легендарных комедий, которые десятилетиями цитируют и пересматривают. Врач из "Кавказской пленницы", Надежда Горбункова из "Бриллиантовой руки", Мусик и царица Тамара из "12 стульев", тетя Клава из "Спортлото-82" – эти и другие роли стали частью культурного кода нескольких поколений.

Творческая судьба актрисы была тесно связана с именем Леонида Гайдая. Вместе они прожили 40 лет, вырастили дочь Оксану и создали особый союз – личный и профессиональный. Гребешкова была не только женой режиссера, но и его соратницей, сдержанной и надежной, без претензий на славу, но всегда с точным попаданием в образ.

Родилась Нина Павловна 29 ноября 1930 года. Училась в знаменитом ВГИКе, начинала с эпизодов, но даже в малых ролях умела создать живой, запоминающийся образ. Ее героини были простыми, искренними, узнаваемыми – в них легко верили. В ее исполнении даже несколько фраз оставались в памяти, а появление на экране вызывало теплую улыбку.

Несмотря на сдержанную публичность и редкие интервью, Нина Гребешкова оставалась близка зрителю. Ее экранное обаяние, интеллигентность и человеческая теплота не нуждались в громких заголовках. Она была частью того советского кино, которое учило смеяться по-доброму и жить с достоинством.