Старейшую актрису театра Моссовета Марию Кнушевицкую экстренно госпитализировали

Заслуженную артистку и живую легенду театра Моссовета – 91-летнюю Марию Кнушевицкую – на днях экстренно увезли в больницу. Причиной госпитализации стали боли в груди, слабость и головокружение. Медики оценили ее состояние как средней тяжести, но уже занимаются стабилизацией самочувствия актрисы.

Кнушевицкая – старейшая действующая актриса театра. На сцену Моссовета она впервые вышла в 1957 году и с тех пор не покидала ее почти 70 лет. Исключения делала лишь ради съемок в кино. В ее репертуаре – золотая классика: "Три сестры", "Чайка", "Дядя Ваня", "Вишневый сад" и множество других постановок, которые покоряли зрителей десятилетиями.

Коллеги и поклонники переживают за здоровье любимой актрисы и надеются на скорейшее восстановление.

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