Сергей Жуков прервал гастроли и не пришел на премьеру из-за болезни

Сергей Жуков, фронтмен группы "Руки Вверх!", экстренно приостановил гастрольный тур и вернулся домой в столицу – артист серьезно заболел. Его отсутствие особенно заметно сказалось на премьере нового сериала "ВИА Васильки", где музыкант выступил композитором проекта.

Впрочем, имя Жукова все же прозвучало на красной дорожке – и очень эффектно. Вместо отца на светский вечер пришла его 16-летняя дочь Ника. Молодая актриса уже успела заявить о себе в сериале "Плакса", а на премьере "Васильков" произвела настоящий фурор своим образом.

Для выхода Ника выбрала элегантное черное мини-платье. Волосы – распущенные и блестящие, макияж – минимальный, но с акцентом на свежесть и утонченность. Образ завершили лаконичные туфли на невысоком каблуке.





Со сцены девушка сообщила о состоянии отца. По ее словам, артисту стало настолько плохо, что он был вынужден отменить концерты в двух городах и немедленно вернуться в столицу для лечения. Конкретный диагноз Ника не назвала, но общественность поговаривает о вирусе, который в этом сезоне сразил немало жителей страны – с лихорадкой и сильным кашлем с кровью.

"Он (отец. – Прим. ред.) заболел и даже отменил два города, чтобы приехать в Москву лечиться. Но я говорю это вам, потому что знаю, насколько этот проект для него важен и сколько он вложил в него музыки, творчества, любви", – трогательно сказала Ника, получив аплодисменты зрительного зала.

Премьера прошла при участии звезд: Дмитрия Харатьяна, Ирины Розановой, Николая Добрынина и впервые – Игоря и Григория Верников в одном кадре. К слову, Григорий долго отказывался сниматься с отцом, чтобы избежать постоянных сравнений.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков просит суд запретить требования о блокировке фильма "Руки Вверх!"