Умер народный артист Татарстана Юрий Максимов

7 апреля стало известно о кончине Юрия Александровича Максимова – одного из самых уважаемых актеров Казанского театра юного зрителя. Народный артист Татарстана скончался на 99-м году жизни, оставив после себя впечатляющее творческое наследие и благодарную память поколений зрителей.

Актер посвятил сцене более полувека, начав свой путь в труппе еще в молодости, когда ему едва исполнилось 20 лет. За годы службы он успел стать неотъемлемой частью истории театра, пройдя путь от послевоенных постановок до современных спектаклей. Его биография тесно связана с развитием ТЮЗа: Максимов стал живым свидетелем смены эпох, поколений артистов и режиссеров.

В репертуаре Юрия Александровича – более двух сотен ролей. Среди наиболее запомнившихся – персонажи культовых произведений: он воплощал на сцене образы из "Как закалялась сталь", "Отверженные", "Бесприданница", "Старший сын" и многих других постановок, ставших важной частью репертуарной афиши театра.

Менее чем за неделю до своей смерти артист отметил 98-летие в окружении коллег и друзей по театру. Его пришли поздравить заслуженные деятели искусства, артисты и сотрудники ТЮЗа, для которых он был не просто наставником, но и духовным ориентиром.

Прощание с Юрием Максимовым состоится 8 апреля у здания Казанского ТЮЗа. Похоронят артиста на Арском кладбище.