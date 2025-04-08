Мадонна помирилась с Элтоном Джоном спустя 20 лет конфликта

Мадонна заявила, что простила Элтона Джона после двадцати лет оскорблений и "холодной войны". По словам 66-летней поп-иконы, все произошло в закулисье шоу Saturday Night Live, где 78-летний музыкант неожиданно подошел и первым произнес: "Прости меня".

Реакция Мадонны не заставила себя ждать – обнялись, поговорили, и, как призналась певица в своем блоге, "стена между ними рухнула". Более того, Элтон предложил ей записать совместную песню.





В своей публикации Мадонна была откровенной: для нее Элтон всегда был не просто коллегой, а кумиром. И особенно больно было слышать от него обвинения в использовании фонограммы, насмешки и уничижительные комментарии вроде "ярмарочная стриптизерша" и "ее карьера закончена". Эти слова певец не стеснялся озвучивать даже на публике – фанаты помнят его выпад против трека Die Another Day, который он назвал "худшей бондовской темой в истории".

Но теперь все это в прошлом. "Прощение – мощный инструмент", – написала певица. Судя по ее словам, она действительно отпустила старые обиды и готова начать новый творческий этап – возможно, даже вместе с тем, кто когда-то был ее самым громким критиком.

Ранее сообщалось, что танцевальный трюк Мадонны во время выступления чуть не закончился травмой.