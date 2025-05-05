Скончался актер из "Клана Сопрано" Чарли Скелайс

Американский актер Чарли Скелайс, знакомый зрителям по культовым многим сериалам, ушел из жизни на 85-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью Альцгеймера.

Смерть артиста наступила в доме престарелых в Пенсильвании, где он провел последние годы. Об этом сообщила его младшая дочь, Энн Мари Скелайс. По ее словам, отец ушел спокойно, в кругу близких, с которыми всегда был особенно близок.

Чарли Скелайс стал известен благодаря ролям харизматичных и неоднозначных персонажей – от гангстеров до полицейских. Его особенно запомнили по роли "Лошадиного лица" Томаса Пакусы в сериале "Прослушка" и тренера Молинаро в "Клане Сопрано".





Вне экрана он был образцом настоящего семейного мужчины: прожил в браке с супругой Анджелиной 62 года, воспитал пятерых детей и стал дедушкой для четверых внуков. Именно они, по словам родных, были его главной "аудиторией" и смыслом жизни.

Прощание с актером состоится 8 мая в узком семейном кругу. Родные просят поклонников не присылать цветов, а если есть желание почтить память, то лучше сделать пожертвование в фонд борьбы с болезнью Альцгеймера – именно с этим недугом Чарли боролся в последние годы.