Кушанашвили официально сменил отчество в паспорте

Эпатажный телеведущий и шоумен Отар Кушанашвили официально изменил свое отчество, вписав в паспорт "Олимпбетович" вместо родного "Шалвович". Это решение он принял в рамках длительного сотрудничества с букмекерской компанией OLIMPBET, с которой его связывают не только деловые, но и, по его словам, почти родственные отношения.

История началась с публичного обсуждения идеи "пожизненного контракта" между Кушанашвили и брендом. В одном из столичных ресторанов Отар вступил в эмоциональный спор с представителем компании. В ходе горячего разговора шоумен настаивал на своей искренней приверженности OLIMPBET, аргументируя это тем, что давно называет себя Олимпбетовичем в эфире и в жизни. Представитель бренда усомнился в серьезности этих слов и предложил проверить искренность намерений – сменить отчество официально. Отар, не задумываясь, согласился и, как выяснилось позже, сдержал обещание.

"Я искренне каждой клеточкой своей души считаю себя Олимпбетовичем", – заявил журналист.

Компания OLIMPBET, в свою очередь, ответила взаимностью и объявила шоумена своим пожизненным амбассадором. По словам представителей бренда, это первый случай в истории российского букмекерского бизнеса, когда контракт с лицом компании заключается бессрочно. "Да, Отар, мы все поняли. Ты человек слова. Поздравляю", – сказал директор по развитию OLIMPBET Константин Гусев.