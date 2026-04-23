Артемий Лебедев заступился за Олесю Иванченко после ее слез на шоу

Артемий Лебедев публично прокомментировал конфликт с Олесей Иванченко и призвал пользователей сети прекратить хейт в ее сторону.

Инцидент произошел во время съемок: резкая реплика Лебедева в адрес актрисы вызвала бурную реакцию – ведущая расплакалась. После выхода эпизода многие раскритиковали дизайнера. Позже Иванченко не стала поддерживать волну критики и дала понять, что не держит обиды. В соцсетях она опубликовала закулисный кадр с Лебедевым и подчеркнула, что снимок сделан сразу после съемок.

Сам Лебедев также выложил это фото и объяснил свою позицию. По его словам, фраза "сосать" была сказана в контексте игры и означала признание проигрыша в диалоге, однако прозвучала грубо. Также Артемий отметил, что, возможно, слезы Иванченко были изначально спланированы продюсерами.

Дизайнер добавил, что после съемок извинился перед актрисой и предложил символическое примирение.

"После съемок я подошел к ней, извинился по-настоящему и предложил мизинчик. Это самый искренний и нежный способ извиниться из известных мне. После мизинчика нет обид. Поэтому просьба. Не смейте обижать девочку. Ей правда тяжело", – заступился за ведущую дизайнер.

По словам Лебедева, после выхода эпизода реакция аудитории развивалась по нарастающей: сначала критика обрушилась на него, а затем – на Иванченко. Он отдельно подчеркнул, что негатив в адрес актрисы считает недопустимым.