Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского

Накануне Карина Кросс и Марк Рудаковский обвенчались в храме, а затем узаконили свои отношения в ЗАГСе.
Карина Кросс официально стала женой 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Церемония прошла в камерной обстановке в присутствии близких. Вместо классических свадебных образов молодожены выбрали расслабленные спортивные аутфиты: 33-летняя невеста появилась в белом оверсайз-костюме, а жених – в черном. После регистрации Рудаковский вынес супругу на руках.
"Москва тоже было. Ты Москва – я Минск", – написала звезда соцсетей под свадебными кадрами.
История пары развивалась на протяжении последнего года. Осенью артистку начали замечать в компании спортсмена, с которым она позже отправилась в совместное путешествие. Уже в марте хоккеист сделал предложение – прямо на льду после матча между минским и московским "Динамо".
Видео: соцсети/@karinakross
Ранее Кросс была в отношениях с Давидом Манукяном, но пара рассталась. Также за плечами у блогера брак с Женей Ершовым, а позже она состояла в отношениях с Дмитрием Разваровым. Новый союз с Рудаковским стал для нее вторым официальным браком.
Сам Марк Рудаковский, помимо спортивной карьеры, активно работает в медиа: он известен как контентмейкер и модель, а также принимал участие в телепроектах. В частности, он выступал в шоу "Ледниковый период" в паре с Елизаветой Туктамышевой, где занял второе место.