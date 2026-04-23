Карина Кросс вышла замуж за 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского

Карина Кросс официально стала женой 22-летнего хоккеиста Марка Рудаковского. Церемония прошла в камерной обстановке в присутствии близких. Вместо классических свадебных образов молодожены выбрали расслабленные спортивные аутфиты: 33-летняя невеста появилась в белом оверсайз-костюме, а жених – в черном. После регистрации Рудаковский вынес супругу на руках.

"Москва тоже было. Ты Москва – я Минск", – написала звезда соцсетей под свадебными кадрами.

История пары развивалась на протяжении последнего года. Осенью артистку начали замечать в компании спортсмена, с которым она позже отправилась в совместное путешествие. Уже в марте хоккеист сделал предложение – прямо на льду после матча между минским и московским "Динамо".