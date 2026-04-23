Сидни Суини вырезали из финальной версии фильма "Дьявол носит Pradа 2"

Из финального монтажа долгожданного "Дьявол носит Prada 2" вырезали сразу несколько заметных эпизодов – в том числе с Сидни Суини, Конрад Рикамора и Анна Винтур.

Суини должна была появиться в кадре в роли самой себя: по сценарию ее героиню готовила к важному выходу персонаж Эмили Блант, которая во второй части возглавляет американское направление Dior. Однако трехминутная сцена не прошла финальный отбор – по словам инсайдеров, она нарушала ритм повествования и в итоге была исключена на этапе постпродакшена.

Не сложилась и линия с персонажем Конрада Рикаморы, который играл соседа Энди. На тестовых показах зрители сочли эту сюжетную ветку лишней, после чего создатели решили полностью отказаться от героя.





Камео Анны Винтур, снятое в ироничном ключе, также не вошло в театральную версию. Ожидается, что эпизод появится лишь в дополнительных материалах.

Отдельно обсуждалось возможное участие Джессики Честейн, однако в ее случае сцена так и не была реализована на съемочной площадке.

Между тем интерес к проекту только растет: в сети ранее появлялись кадры со съемок с участием Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип и Стэнли Туччи – актерского состава, который и сделал оригинальный фильм частью модной поп-культуры. Кроме того, сейчас вовсю идет пресс-тур сиквела.