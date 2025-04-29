Василиса Володина ответила Ларисе Гузеевой после обвинений во лжи

Астролог Василиса Володина высказалась в ответ на недавнее интервью Ларисы Гузеевой, в котором та затронула тему ее ухода из программы. Свою точку зрения Володина опубликовала в личном Telegram-канале, где рассказала о деталях ситуации и отреагировала на слова бывшей коллеги.

По словам Василисы, в интервью телеведущей были озвучены данные, не совсем совпадающие с реальными событиями, особенно в том, что касается периода, когда Володина покинула съемки шоу. Напомним, что она приняла решение не возвращаться к работе во время пандемии, объяснив это заботой о близких и своем здоровье. Также астролог ранее упоминала, что ее увольнение, возможно, произошло не без участия Гузеевой. Та же в интервью утверждает, что не имеет отношения к этому и даже не знает, где находится руководство проекта.





Володина считает, что подобные разногласия в рассказах могут свидетельствовать о внутреннем напряжении и страданиях. Тем не менее, она отметила, что не испытывает негатива по отношению к экс-коллеге и верит, что каждая из них продолжит двигаться дальше своим путем.

"Я хочу поддержать ее – она взрослый человек и точно справится с этой болью и разочарованием", – написала астролог.

После ухода с Первого канала Василиса сосредоточилась на собственных инициативах, в то время как Лариса продолжила вести телешоу.

Ранее сообщалось, что Прохор Шаляпин назвал Гузееву глупой.