Страдающий от деменции Джек Николсон вышел в свет в свой 89-й день рождения

Легенда кино Джек Николсон появился на публике в день своего 89-летия. Актера заметили у отеля, где он общался с поклонниками, охотно раздавал автографы и выглядел бодрым, несмотря на то, что в последние годы практически не выходит в свет.

Николсон давно ведет закрытый образ жизни. По словам его давнего друга, продюсера Лу Адлера, актер сознательно отказался от возвращения в кино. Он отметил, что предпочитает жить в комфортном для себя ритме и заниматься тем, что действительно приносит удовольствие.

"Я не хочу этого делать (возвращаться в кино. – Прим. ред.). Знаете, что я сегодня сделал? Я сидел под деревом и читал книгу", – сказал звезда "Пролетая над гнездом кукушки".

Еще раньше, в интервью для Vanity Fair, Николсон подчеркивал, что не считает себя официально завершившим карьеру, но все реже испытывает желание быть в центре внимания. Его последнее заметное публичное появление до недавнего времени датировалось 2015 годом – тогда он вышел на сцену в рамках юбилейного выпуска Saturday Night Live.

Коллеги актера не раз отмечали, что он фактически отошел от индустрии. Так, покойный Питер Фонда говорил, что Николсон, вероятно, уже завершил карьеру, но предпочитает не делать громких заявлений.

Напомним, диагноз "деменция" актеру поставили в 2022 году. Болезнь прогрессирует, но несмотря на это, актер Николсон чувствует себя хорошо, хоть и передвигается с посторонней помощью.