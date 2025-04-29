Ирина Шейк публично поздравила Пенелопу Крус с 51-летием

Ирина Шейк трогательно обратилась к Пенелопе Крус в день ее рождения. Она поделилась в своем блоге совместным фото с актрисой. 28 апреля звезде "Американской истории преступлений" исполнился 51 год.

На кадре, сделанном на фоне огней ночного города, обе знаменитости выглядят стильно и сдержанно. Шейк выбрала черный топ на тонких бретелях, подчеркивающий фигуру, а Крус – черный лонгслив и джинсы. Актриса приобнимает модель за талию – кадр выглядит живым и дружелюбным.



Под снимком Ирина оставила короткое, но теплое сообщение: "Happy bday". Судя по реакции подписчиков, это поздравление оценили не только друзья звезд, но и поклонники обеих.



Публикация быстро набрала лайки и комментарии – поклонники отметили, что и Ирина, и Пенелопа выглядят безупречно.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк трогательно поздравила сестру с днем рождения и опубликовала архивные фото.