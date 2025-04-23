Ирина Шейк трогательно поздравила сестру с днем рождения

Cупермодель Ирина Шейк в очередной раз тронула подписчиков душевным жестом – она поздравила свою старшую сестру Татьяну с днем рождения, опубликовав архивные снимки. В редких кадрах, которыми модель поделилась с почти 24 миллионами подписчиков, запечатлены моменты их семейной близости. Ирина не стала сопровождать пост длинными подписями – только теплое обращение к сестре и множество сердечек.





Хотя Ирина давно живет в США и активно участвует в светской жизни, личные моменты она предпочитает держать за кадром. Однако поздравления Татьяны из года в год остаются доброй традицией. Сестры выросли в небольшом уральском городе Еманжелинске, и, несмотря на то что пути у них разошлись, они сохраняют связь.

Татьяна, в отличие от своей звездной сестры, предпочитает уединенный образ жизни. Сейчас она живет в Краснодаре и занимается разведением породистых собак – в ее питомнике можно найти как доберманов, так и биглей, и кавалер кинг чарльз спаниелей. Кроме того, женщина воспитывает троих детей, совмещая материнство с заботой о животных.

Поклонники Ирины Шейк с восторгом отреагировали на публикации, отметив, что тепло и уважение к родным – ценности, которые особенно важны, когда за плечами всемирная слава.