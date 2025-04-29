Евгений Петросян через суд выписал 56-летнюю дочь из квартиры

Евгений Петросян официально добился через суд выписки своей дочери Викторины из квартиры в центре Москвы. Заседание прошло в Хамовническом суде, где 79-летний артист потребовал снять дочь с регистрации и запретить ей пользоваться жильем.

Как сообщает источник, речь шла об апартаментах на Ростовской набережной – 34 квадратных метра стоимостью около 20 миллионов рублей. Эти метры когда-то были частью общего имущества Петросяна и его бывшей жены Елены Степаненко, но после развода их разделили. При этом Викторина в квартире давно не появлялась – она уже пять лет живет в США. По информации издания, недвижимость за границей ей помог приобрести сам отец.

Интересно, что представители Викторины на заседание не пришли, а сам суд удовлетворил требования истца. Несмотря на то, что женщина с 2020 года фактически не имеет отношения к московской квартире и не пыталась туда вселиться, Петросян решил полностью исключить ее из числа зарегистрированных жильцов.

Причина, по данным источников, не только в формальностях: между артистом и его 56-летней дочерью давно разлад. Родственники не общаются, не поздравляют друг друга с праздниками и, по сути, давно не поддерживают отношения.

РАнее сообщалось, что жена Петросяна задолжала более 300 тысяч за услуги ЖКХ.