У родственников Елены Блиновской нашли элитную недвижимость и миллионы на счетах

Как выяснилось, у близких родственников блогера и бизнесвумен Елены Блиновской – матери Нины Останиной и брата Александра Останина – обнаружили значительные финансовые активы и элитную недвижимость, несоразмерные их официальным доходам.

У брата Блиновской, как сообщает Mash, в собственности целых девять объектов недвижимости в Москве, два из которых находятся в совместной собственности. Кроме того, на его имя зарегистрированы три парковочных места, и одно из них оформлено в долевую собственность. У матери блогера есть три помещения в столице и еще одно – в родном Ярославле.

Кроме внушительного списка недвижимости, на банковских счетах родственников выявлены накопления: 20 тысяч долларов и три миллиона рублей. При этом анализ доходов Останиных за последние годы показывает, что самостоятельно такие сбережения и имущество они вряд ли могли бы приобрести.

Суд пришел к выводу, что выявленные активы фактически принадлежат самой Елене Блиновской. В связи с этим суд требует вернуть все обнаруженные средства и недвижимость на счета индивидуального предпринимателя Блиновской, чтобы направить их на погашение ее долгов, которые превышают миллиард рублей. В процессе участвуют и компании, связанные с блогершей, такие как "Оливия Групп", "Рыбная история" и "Дог Осьминог", которые также могут быть привлечены к исполнению долговых обязательств.

Напомним, ранее Елену Блиновскую признали виновной в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. По решению суда, она получила пять лет лишения свободы общего режима и запрет на коммерческую деятельность. Ее имущество, включая квартиры в Москве и Ярославле, дома в Подмосковье и Костромской области, автомобили и десятки земельных участков, выставлено на торги для компенсации ущерба государству.