Жена Евгения Петросяна задолжала за услуги ЖКХ более 300 тысяч рублей

Жена знаменитого юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, снова оказалась в центре внимания из-за внушительного долга по коммунальным платежам. По имеющимся у SHOT данным, задолженность за услуги ЖКХ в ее элитной квартире в Москве превысила 300 тысяч рублей.

У супруги артиста в собственности две квартиры: одна расположена на Лесной улице и оценивается в 54 миллиона рублей, вторая – роскошные апартаменты в престижном жилом комплексе "Садовые кварталы" в Хамовниках. Именно по этому элитному жилью, стоимость которого достигает 441 миллиона рублей, и накопились внушительные долги. В списке неоплаченных счетов – квартплата на сумму 128 тысяч рублей, взносы за капитальный ремонт в размере 179 тысяч, а также около семи тысяч за ЖКУ.

Эта недвижимость, площадью более 230 квадратных метров, была оформлена на Брухунову еще в 2017 году. Высокие потолки, престижный район, а также дополнительные бонусы в виде машино-места за восемь миллионов рублей и нескольких нежилых помещений общей стоимостью около пяти миллионов – все это делает квартиру одной из самых дорогих в Москве. Однако, несмотря на статус, своевременная оплата коммунальных услуг, похоже, не входила в приоритеты владелицы.

Примечательно, что за второй квартирой Татьяна Брухунова следит гораздо внимательнее – по этому адресу задолженностей нет. Тем временем сама супруга Евгения Петросяна, судя по всему, не особенно переживает из-за возникшей ситуации. В последние дни она находилась далеко от столицы, наслаждаясь отдыхом на Байкале, который, по ее словам, был давней мечтой.