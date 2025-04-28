Возлюбленная Тимати показала, как рэпер отреагировал на новости о ее беременности

На странице Валентины Ивановой появилось видео, которое мгновенно взбудоражило подписчиков: в кадре девушка в непринужденной беседе будто бы между делом сообщает Тимати, что ждет ребенка. Реакция 41-летнего рэпера – смесь шока и растерянности – быстро стала поводом для бурных обсуждений.

"Да, забыла сказать, я вчера купила тест. Оказалось, что я беременна!" – с улыбкой заявляет Валентина, продолжая разговор по телефону.

Пользователи соцсетей тут же принялись гадать: реальная ли это новость или лишь веселый розыгрыш?





Мнения разделились: одни поздравляют пару с возможным пополнением, другие считают, что видео выглядело слишком постановочным.

"Мы не знаем, шутка ли это, но мы за вас очень рады", "Это самое креативное видео с сообщением о беременности", – пишут фанаты.

Если слухи подтвердятся, этот малыш станет для артиста третьим ребенком. У рэпера есть дочь Алиса от модели Алены Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой. С последней, к слову, Тимати долго не мог наладить отношения после разрыва, но сейчас они поддерживают связь ради сына.

Напомним, роман Тимати и Валентины Ивановой начался в 2023 году. Пара не скрывает чувств, регулярно появляясь вместе на светских мероприятиях и в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Тимати и его экс-возлюбленную Анастасию Решетову вместе заметили в Абу-Даби